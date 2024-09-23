Виновника смертельного ДТП с двумя пешеходами накажут по более тяжкой статье
- 21:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
Молодому человеку, сбившему двух пешеходов насмерть в Сыктывкаре, изменят статью обвинения. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на МВД по Коми.
Напомним, после дорожной аварии в Сыктывкаре было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего водителя, который наехал на двух пешеходов. Изначально ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Однако, после того как второй пострадавший скончался сегодня в реанимации, статью переквалифицируют на более тяжёлую: ч.5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание за это преступление предполагает лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, в Сыктывкаре по вине неопытного водителя 91-летний пенсионер попал в больницу. Согласно информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции Республики Коми, авария произошла 22 сентября около четырёх часов дня. Водитель, молодой мужчина 31 года, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, двигался по улице Дырнос в сторону улицы Панева от объездной дороги Сыктывкара. У дома №164 на улице Дырнос он наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.