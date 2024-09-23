Виновника смертельного ДТП с двумя пешеходами накажут по более тяжкой статье

Молодому человеку, сбившему двух пешеходов насмерть в Сыктывкаре, изменят статью обвинения. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на МВД по Коми.

Напомним, после дорожной аварии в Сыктывкаре было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего водителя, который наехал на двух пешеходов. Изначально ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).