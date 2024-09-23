В Сыктывкаре неопытный водитель сбил 91-летнего пенсионера
- 09:00 23 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре по вине неопытного водителя произошло ДТП. Детали рассказали в УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из сообщения Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, авария произошла вчера, 22 сентября, в четыре часа дня. Молодой мужчина 31 года, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, двигался по улице Дырнос в сторону улицы Панева от объездной дороги Сыктывкара. В районе дома №164 по улице Дырнос водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, что пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия 91-летний пенсионер получил травмы в виде ушибов грудной клетки и бедра. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи.
По данным Госавтоинспекции, водитель, находившийся за рулем ВАЗ-2114, получил свое водительское удостоверение недавно, лишь в марте 2024 года.
Напомним ранее в Сыктывкаре с разницей в несколько часов под колесами авто оказались два велосипедиста: взрослый мужчина и семилетний ребенок.