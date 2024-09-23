В Сыктывкаре неопытный водитель сбил 91-летнего пенсионера

В Сыктывкаре по вине неопытного водителя произошло ДТП. Детали рассказали в УГИБДД МВД по Коми.

Как следует из сообщения Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, авария произошла вчера, 22 сентября, в четыре часа дня. Молодой мужчина 31 года, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, двигался по улице Дырнос в сторону улицы Панева от объездной дороги Сыктывкара. В районе дома №164 по улице Дырнос водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода, что пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.