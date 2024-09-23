Трое сыктывкарских спортсменов завоевали медали в Чемпионате по бодибилдингу и фитнесу
- 20:15 23 сентября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарские спортсмены завоевали награды в Чемпионате по бодибилдингу и фитнесу "Наследие Чемпионов". Мероприятие проходило в Ярославской области 20 сентября. Об этом сообщает Ярославская областная федерация бодибилдинга.
Сыктывкарец Валерий Игнатов завоевал первое место в категории "бодибилдинг до 85 кг" и стал чемпионом в абсолютной категории. В абсолютной категории за первенство он соревновался с земляком Матвеем Терлецким. Также Матвей Терлецкий выиграл в категории "бодибилдинг свыше 85 кг" и занял второе место в абсолютной категории.
Кроме того, спортсменка Лилия Терлецкая выступала в категории "фитнес бикини до 164 см" и завоевала бронзу. Эти соревнования в Ярославле стали первым стартом спортсменов в этом сезоне. Все трое планируют принять участие в Чемпионате России по бодибилдингу, который пройдет в Екатеринбурге с 24 по 27 октября 2024 года.
Соревнования прошли на высшем уровне и собрали под своими знаменами участников из Москвы и Московской области, Костромской и Ивановской, Вологодской и Псковской области, Республики Коми и Ярославской области.
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