Трое сыктывкарских спортсменов завоевали медали в Чемпионате по бодибилдингу и фитнесу

Сыктывкарские спортсмены завоевали награды в Чемпионате по бодибилдингу и фитнесу "Наследие Чемпионов". Мероприятие проходило в Ярославской области 20 сентября. Об этом сообщает Ярославская областная федерация бодибилдинга.

Сыктывкарец Валерий Игнатов завоевал первое место в категории "бодибилдинг до 85 кг" и стал чемпионом в абсолютной категории. В абсолютной категории за первенство он соревновался с земляком Матвеем Терлецким. Также Матвей Терлецкий выиграл в категории "бодибилдинг свыше 85 кг" и занял второе место в абсолютной категории.