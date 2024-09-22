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В Коми завершают строительство поликлиники

В Коми завершают строительство поликлиникиФото со страницы Владимира Уйбы

Строительство поликлиники в поселке Каджером осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», который имеет стратегическое значение для Коми. Внимательно контролирует процесс глава Республики, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Проект ведется компанией ООО «Промресурс», а заказчиком выступает «Служба единого заказчика РК». Общая стоимость контракта оценивается в более чем 420 миллионов рублей, что свидетельствует о серьезных инвестициях в будущее здравоохранения поселка. На сегодняшний день степень готовности проекта достигла 99%.

Ключевые этапы строительства уже успешно завершены. Среди них возведение несущих и ограждающих конструкций здания, обустройство гаража, монтаж пожарных резервуаров, а также комплексные работы по прокладке теплотрассы и устройству внутренних инженерных коммуникаций. Кровельные работы, внешние водопроводные сети и монтаж лифтового оборудования завершены, а также устройство фундаментов для опор наружного освещения завершено.

На текущий момент завершаются внутренние отделочные работы, которые придадут поликлинике окончательный вид и обеспечат высокий уровень комфорта для будущих пациентов и сотрудников.

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