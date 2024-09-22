В Коми завершают строительство поликлиники

Строительство поликлиники в поселке Каджером осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», который имеет стратегическое значение для Коми. Внимательно контролирует процесс глава Республики, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Проект ведется компанией ООО «Промресурс», а заказчиком выступает «Служба единого заказчика РК». Общая стоимость контракта оценивается в более чем 420 миллионов рублей, что свидетельствует о серьезных инвестициях в будущее здравоохранения поселка. На сегодняшний день степень готовности проекта достигла 99%.