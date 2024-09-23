В Сыктывкаре каждый третий сотрудник после увольнения помогал работодателю подбирать себе замену
- 19:00 23 сентября
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- Инесса Богатая
Каждый третий житель Сыктывкара во время последней работы помогал подбирать себе замену: 24% делали это по собственной инициативе, а 9% — по просьбе руководства. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на исследование Superjob.
Так, согласно информации издания, чаще всего за заменой обращаются молодые: среди граждан до 34 лет таких 36%, а среди жителей старше 45 — 29%. 60% не занимались поиском замены: "Это забота работодателя, а не наша проблема".
Согласно опросам компаний, практика поиска замены сотрудниками, покидающими свои должности, действительно распространена в российском бизнесе: за последний год такие случаи возникали в 40% предприятий и организаций. 7% сотрудников отдела кадров сообщили, что в течение последнего года увольняющиеся искали замену по просьбе руководства, 13% — что они сами предлагали кандидатуры, и также 13% — что вакансии закрывались кандидатами, найденными уходящими работниками, как по просьбе начальства, так и по собственной инициативе.
Также напомним, треть жителей Коми готовы терпеть стресс на работе. Также согласно опросу, чем выше должность сотрудника, тем тем больше он склонен терпеть стресс на работе. Кроме того, почти 70 процентов опрошенных готовы уволиться из-за постоянных негативных эмоций на рабочем месте.