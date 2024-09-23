В Сыктывкаре каждый третий сотрудник после увольнения помогал работодателю подбирать себе замену

Каждый третий житель Сыктывкара во время последней работы помогал подбирать себе замену: 24% делали это по собственной инициативе, а 9% — по просьбе руководства. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на исследование Superjob.

Так, согласно информации издания, чаще всего за заменой обращаются молодые: среди граждан до 34 лет таких 36%, а среди жителей старше 45 — 29%. 60% не занимались поиском замены: "Это забота работодателя, а не наша проблема".