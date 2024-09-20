Большинство жителей Коми не готовы терпеть стресс на работе

В Коми лишь треть сотрудников готовы терпеть стресс на работе, остальные - уволятся. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на исследование hh.ru.

Исследование hh.ru показывает, что, хотя стресс и не доставляет радость, многие считают его неизбежным злом на работе и готовы с ним смириться. Так, 30% или каждый третий опрошенный в регионе согласен терпеть стресс. Противоположного мнения придерживаются 68% городских жителей, а остальные затруднились с ответом. Опрос также выявил, что чем выше должность у респондента, тем больше он склонен терпеть стресс на работе. Например, среди рядовых сотрудников стресс как норму готовы воспринимать лишь 20%, тогда как среди руководителей и топ-менеджеров эту точку зрения разделяют уже 37%.