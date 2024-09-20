Большинство жителей Коми не готовы терпеть стресс на работе
- 16:45 20 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми лишь треть сотрудников готовы терпеть стресс на работе, остальные - уволятся. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на исследование hh.ru.
Исследование hh.ru показывает, что, хотя стресс и не доставляет радость, многие считают его неизбежным злом на работе и готовы с ним смириться. Так, 30% или каждый третий опрошенный в регионе согласен терпеть стресс. Противоположного мнения придерживаются 68% городских жителей, а остальные затруднились с ответом. Опрос также выявил, что чем выше должность у респондента, тем больше он склонен терпеть стресс на работе. Например, среди рядовых сотрудников стресс как норму готовы воспринимать лишь 20%, тогда как среди руководителей и топ-менеджеров эту точку зрения разделяют уже 37%.
Интересно также, что 57% опрошенных убеждены, что с негативными эмоциями на работе чаще сталкиваются обычные сотрудники, а не руководители. Особенно в это верит молодое поколение (59%), в то время как старшее поколение (55 лет и старше) чаще считает, что больше стрессуют руководители — 59% придерживаются этого мнения.
Примечательно, что для 69% местных респондентов постоянный стресс на работе может стать серьёзным поводом для увольнения. За год доля таких тревожных респондентов увеличилась на 13%.
Рассматривая профессии, наиболее склонными начать поиск новых вакансий при стрессе на работе оказались работники сферы «Закупок» — 75% из них заявили о такой готовности. Рабочие специальности также не проявляют терпимости к некомфортной атмосфере: 70% заявили, что не будут терпеть крики и нервы на работе и уволятся. Маркетологи демонстрируют аналогичный уровень нетерпимости (70%).
Наиболее устойчивыми к стрессу на работе оказались представители сферы образования и науки — лишь 46% из них готовы сразу уволиться.