В Коми штат больниц пополняется педиатрами

Фото из архива Pro Города

Штат Интинской центральной больницы пополнился педиатрами. Об этом пишет Комиинформ. Привлечение медицинских специалистов – важнейшая задача Министерства здравоохранения Республики Коми. Благодаря поддержке министерства, почти ежедневно в здравоохранение вливаются новые кадры.

Например, в Интинскую центральную районную больницу пришли два новых участковых педиатра, Марина Цвяк и Полина Богомолова, обе родом из Инты, сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

Марина Цвяк окончила Кировский медицинский институт. В детской поликлинике её встретили тепло. Со временем, работая со старшими коллегами и общаясь с университетскими друзьями, она убедилась в правильности своего профессионального выбора.

Интинская ЦРБ предлагает возможности для профессионального роста. Коллеги отмечают, что М.Цвяк – вдумчивый и ответственный педиатр.

Полина Богомолова закончила 2-й Московский медицинский университет – мечту своего детства. Сейчас она работает в родной поликлинике на участке №1, где когда-то лечилась сама. Коллеги поддерживают её начинания, отмечая её энергичность и многогранность. Она принимает маленьких пациентов как в больнице, так и на дому.