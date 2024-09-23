В Коми в пожаре погибла 46-летняя женщина
- 16:45 23 сентября
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- Инесса Богатая
22 сентября пожарные подразделения МЧС России по Республике Коми потушили два возгорания. О подробностях происшествий сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, согласно информации из пресс-релиза, пожары возникли в квартирах многоэтажных домов в Воркуте в поселке Северный на площади 20 квадратных метров и в Сыктывкаре в микрорайоне Орбита на площади три квадратных метра.
По данным МЧС, в результате пожара в поселке Северный погибла 46-летняя женщина.
Также отметим, что предварительное расследование показало, причиной пожара в Сыктывкаре стала неисправность электрооборудования, а в поселке Северный - неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, напомним, что 19 сентября 2024 года произошло возгорание в торговом центре "Гагаринский" в поселке Водный из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар на площади один квадратный метр был ликвидирован шестью пожарными с использованием двух единиц техники. Пострадавших не было.
Главное управление МЧС по Республике Коми напоминает меры пожарной безопасности:
- не курите в постели, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в местах, не предусмотренных для курения;
- не давайте детям спички и зажигалки;
- не оставляйте открытый огонь без присмотра.