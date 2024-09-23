В Коми в пожаре погибла 46-летняя женщина

Фото ГУ МЧС Коми

22 сентября пожарные подразделения МЧС России по Республике Коми потушили два возгорания. О подробностях происшествий сообщили в пресс-службе ведомства. Так, согласно информации из пресс-релиза, пожары возникли в квартирах многоэтажных домов в Воркуте в поселке Северный на площади 20 квадратных метров и в Сыктывкаре в микрорайоне Орбита на площади три квадратных метра.

По данным МЧС, в результате пожара в поселке Северный погибла 46-летняя женщина.

Также отметим, что предварительное расследование показало, причиной пожара в Сыктывкаре стала неисправность электрооборудования, а в поселке Северный - неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, напомним, что 19 сентября 2024 года произошло возгорание в торговом центре "Гагаринский" в поселке Водный из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар на площади один квадратный метр был ликвидирован шестью пожарными с использованием двух единиц техники. Пострадавших не было.

Главное управление МЧС по Республике Коми напоминает меры пожарной безопасности: