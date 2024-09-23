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В Коми в пожаре погибла 46-летняя женщина

В Коми в пожаре погибла 46-летняя женщинаФото ГУ МЧС Коми

22 сентября пожарные подразделения МЧС России по Республике Коми потушили два возгорания. О подробностях происшествий сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, согласно информации из пресс-релиза, пожары возникли в квартирах многоэтажных домов в Воркуте в поселке Северный на площади 20 квадратных метров и в Сыктывкаре в микрорайоне Орбита на площади три квадратных метра.

По данным МЧС, в результате пожара в поселке Северный погибла 46-летняя женщина.

Также отметим, что предварительное расследование показало, причиной пожара в Сыктывкаре стала неисправность электрооборудования, а в поселке Северный - неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, напомним, что 19 сентября 2024 года произошло возгорание в торговом центре "Гагаринский" в поселке Водный из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар на площади один квадратный метр был ликвидирован шестью пожарными с использованием двух единиц техники. Пострадавших не было.

Главное управление МЧС по Республике Коми напоминает меры пожарной безопасности:

  • не курите в постели, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в местах, не предусмотренных для курения;
  • не давайте детям спички и зажигалки;
  • не оставляйте открытый огонь без присмотра.

                    

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