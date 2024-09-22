Умер 3 ребенок из семьи, отравившейся после ужина пельменями в России

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, отравившейся после ужина курицей и пельменями, купленными в местном магазине. Об этом пишут РИА Новости. Эту информацию подтвердила пресс-служба регионального Следственного комитета. "Да, скончался еще один ребенок. Возраст пока уточняется," - сообщили представители ведомства журналистам.

По словам Следственного комитета, семья из четырех детей (шестилетний, 11-летний, 12-летний и 13-летний) проживает в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Накануне на ужин они ели курицу и пельмени из сельского магазина. Родители и дети обратились к врачам с жалобами на тошноту и рвоту. Впоследствии у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось состояние, и они скончались в больнице.

Следователи завели уголовное дело по статье о производстве, хранении или продаже товаров, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Все полуфабрикаты и курицу из магазина изъяли.