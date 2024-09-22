В России двое детей умерли от отравления пельменями

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Красноярском крае произошла трагедия: двое детей скончались в результате отравления продуктами. Об этом пишут РИА Новости. Как сообщает местное управление Следственного комитета России, трагический инцидент произошёл в селе Красная Сопка, где семья с четырьмя детьми приобрела курицу и пельмени в одном из местных магазинов. Через некоторое время после употребления пищи у всех членов семьи появились симптомы острого пищевого отравления.

Согласно данным следствия, семья, состоящая из шести человек, в том числе детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, начала испытывать признаки недомогания в субботний день. Ровно в 11:00 по местному времени (15:00 по московскому времени) они экстренно обратились в медицинское учреждение с симптомами тошноты и рвоты.

Однако состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, несмотря на оказанную медицинскую помощь. К сожалению, оба ребенка скончались на больничной койке.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по подозрению в производстве, хранении или сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц, говорится в официальном заявлении Следственного комитета.