Над пятью регионами России и Азовским морем за ночь сбили 15 БПЛА

За прошедшую ночь над пятью регионами Российской Федерации и акваторией Азовского моря было успешно сбито 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при активном участии дежурных средств противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили: "Мы пресекли попытку киевского режима осуществить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации".