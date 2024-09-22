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Над пятью регионами России и Азовским морем за ночь сбили 15 БПЛА

Над пятью регионами России и Азовским морем за ночь сбили 15 БПЛАФото из архива Pro Города

За прошедшую ночь над пятью регионами Российской Федерации и акваторией Азовского моря было успешно сбито 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при активном участии дежурных средств противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили: "Мы пресекли попытку киевского режима осуществить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации".

По уточненным данным, шесть вражеских беспилотников были уничтожены над Азовским морем. В Ростовской области дежурные расчеты ПВО ликвидировали четыре БПЛА, а в Курской области – два. По одному аппарату было сбито в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона через свой Telegram-канал. Он сообщил, что режим опасности, связанный с атаками БПЛА, не был введен, поскольку текущая ситуация не требовала дополнительных мер безопасности.

"По предварительным данным, инцидент не привел к жертвам и разрушениям на земле", – заверил Гусев.

Эти события подчеркивают важность и эффективность работы противовоздушной обороны, которая продолжает обеспечивать безопасность в воздушном пространстве страны, оперативно реагируя на потенциальные угрозы. В условиях возрастающего напряжения и частых попыток диверсий, высшая бдительность и профессионализм российских военных остаются ключевыми факторами для сохранения стабильности и мирного неба.

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