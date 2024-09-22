Ремонты улиц в Сыктывкаре готовы более чем на 90 процентов

Фото из архива Pro Города

Не смотря на плохую погоду, в Сыктывкаре продолжается ремонт улиц. МКП "Дорожное хозяйство" подвело итоги недели. На 20 сентября 2024 года к завершению близятся работы на трёх улицах Сыктывкара. При этом четыре участка уже готовы. Их ремонт завершился ещё летом.

На Коммунистической улице от Малышева до Петрозаводской всё готово на 95%. За неделю показатель остался прежним, но большую часть работ сделали за прошедшие две недели.

На Первомайской улице от Куратова до Красноармейской уже готово 99 процентов дороги. Показатель вырос на 9% за 7 дней, а на улице Крутой на 25%. Теперь там выполнено 95 процентов плана.

На 100% уже готова а/д Сыктывкар-Эжвинский район (от ул. Малышева до ул. Петрозаводской), улица Ломоносова (от ул. Трудовой до ул. Кузнечной), улица Морозова (подъезд к Автовокзалу) и а/д подъезд к кладбищу п. Верхний Чов.