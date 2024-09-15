Работы на дорогах Сыктывкара подходят к завершению

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Ремонт дорог в Сыктывкаре всё ближе к финалу. МКП "Дорожное хозяйство" подвело итоги недели. На 13 сентября 2024 года к завершению близятся работы на трёх улицах Сыктывкара. При этом, как мы писали ранее, ремонт на четырёх участках уже завершили летом.

На Коммунистической улице от Малышева до Петрозаводской всё готово на 95%. За две недели показатель вырос на 45 процентов, 25 из которых за последние семь дней.

На Первомайской улице от Куратова до Красноармейской уже готово 90 процентов дороги. А на улице Крутой на 70%. Во втором случае за две недели выполнили около одной третий плана.