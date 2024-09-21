В Коми неизвестный сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Фото УГИБДД по Коми

В Усинске неизвестный водитель сбил ребёнка. Девочка шла по тротуару домой. Об этом сообщает УГИБДД по Коми. 20 сентября 2024 года около 21:40 в Усинске произошло ДТП. Неустановленный водитель выезжал на главную дорогу на Парковой улице со двора между 13 и 15 домами. По тротуару шла девочка 2009 года рождения. Автомобиль сбил пешехода и уехал с места происшествия.

Ребёнок получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей волосистой части головы, а также ушиб и растяжение тазобедренного сустава правой ноги. Госпитализация ей не потребовалась. В данный момент водитель объявлен в розыск.

Всего 20 сентября произошло одно ДТП с пострадавшими. Также в этот день 27 аварий понесли за собой материальный ущерб.