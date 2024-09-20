В Сыктывкаре на карантин закрыли Пушкинскую гимназию

В Сыктывкаре закрыли на карантин гимназию имени Пушкина из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на сайт учебного заведения.

Он начался 20 сентября и продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, как указано на сайте учебного заведения.