В Сыктывкаре на карантин закрыли Пушкинскую гимназию
- 23:20 20 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре закрыли на карантин гимназию имени Пушкина из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на сайт учебного заведения.
Он начался 20 сентября и продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, как указано на сайте учебного заведения.
«С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний по постановлению главного санитарного врача Республики Коми в здании гимназии по адресу: Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 4 введен карантин. Учебный процесс приостановлен с 20 сентября до нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки и особого распоряжения управления Роспотребнадзора по Республике Коми», – говорится в сообщении.
В этом новом корпусе гимназии обучаются около 1,2 тыс. детей.
Ранее в Сыктывкаре был также закрыт на карантин детский сад №74 в связи с вспышкой энтеровирусной инфекции.
Напомним, на этих выходных в Сыктывкаре можно пройти вакцинацию от гриппа, а также сделать флюорографию в мобильном медпункте. Это будет возможно сделать на ярмарке "Урожай 2024", которая развернется на Стефановской площади. Вакцинироваться можно до 15: 30, а проверить легкие - до 16: 00.