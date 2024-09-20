Жители Коми могут начать болеть тяжелыми формами гриппа

Эпидемиологи Коми предсказывают, что предстоящий эпидсезон будет сложным для региона. Врач-эпидемиолог Троицко-Печорской ЦРБ Антонина Махкамова на прямой линии в муниципальной общественной приемной главы РК подробно осветила прогнозы.

Об этом сообщает "Комиинформ".

"В 2020-2021 годах заболеваемость гриппом была низкой, так как коронавирус вытеснил другие вирусы. Однако к 2024-2025 году ожидается возвращение гриппа. Опасность заключается в том, что за последние два года из-за роста антипрививочного движения увеличилось количество людей без иммунитета к гриппу. Для таких людей контакт с вирусом может обернуться тяжелым течением заболевания и осложнениями, " – сообщила врач.