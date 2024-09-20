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Жители Коми могут начать болеть тяжелыми формами гриппа

Жители Коми могут начать болеть тяжелыми формами гриппаФото из архива

Эпидемиологи Коми предсказывают, что предстоящий эпидсезон будет сложным для региона. Врач-эпидемиолог Троицко-Печорской ЦРБ Антонина Махкамова на прямой линии в муниципальной общественной приемной главы РК подробно осветила прогнозы.

Об этом сообщает "Комиинформ".

"В 2020-2021 годах заболеваемость гриппом была низкой, так как коронавирус вытеснил другие вирусы. Однако к 2024-2025 году ожидается возвращение гриппа. Опасность заключается в том, что за последние два года из-за роста антипрививочного движения увеличилось количество людей без иммунитета к гриппу. Для таких людей контакт с вирусом может обернуться тяжелым течением заболевания и осложнениями, " – сообщила врач.

Отметим, что в этом году в медицинские учреждения республики поступили три вида вакцин: "Ультрикс Квадри", подходящая для детей с 6 месяцев и содержащая 4 штамма вируса гриппа; "Совигрипп", четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина, защищающая от 4 штаммов; и "Флю - М", включающая три штамма и применяемая с 6-месячного возраста.

Кроме того, 21-22 сентября на ярмарке "Урожай 2024" будет возможность привиться от гриппа и пройти флюорографию. На Стефановской площади будут работать два передвижных пункта. Флюорографию можно пройти с 10.00 до 16.00, а вакцинацию от гриппа - до 15.30.

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