Сыктывкарец украл криптовалюту у своего знакомого: теперь он ответит перед судом

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Житель Сыктывкара предстанет перед судом за хищение криптовалюты. Об этом сообщает МВД по столице Коми. Согласно сведениям пресс-службы ведомства, в конце 2017 года потерпевший, следуя совету своего знакомого, решил заняться торговлей на криптовалютной бирже. С его помощью он зарегистрировал аккаунт, пополнил брокерский счет и приобрел криптовалюты - 0, 238782 биткоина и 0, 2 эфириума, которые хранились в электронном кошельке потерпевшего.

В августе 2018 года обвиняемый сообщил потерпевшему об аресте владельца биржи и предложил перевести криптовалюту на свой электронный кошелек, чтобы избежать заморозки счетов, что и было сделано. Однако в конце декабря 2020 года, когда мужчина потребовал вернуть криптовалюту обратно, но знакомый заявил, что обналичил ее и потратил деньги по своему усмотрению. Ущерб составил почти 125 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное.