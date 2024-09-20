Довели пациента до глубоких пролежней и некроза: следственный комитет проверит Эжвинскую больницу

Следственный комитет Коми заинтересовался инцидентом с пожилым мужчиной в эжвинской больнице в Сыктывкаре. Надзорный орган начал процессуальную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Отметим, что недавно в социальных сетях появилась информация о плохом уходе за пациентом в городской больнице Эжвинского района столицы Коми. В опубликованном видео заметно, что у мужчины образовались глубокие пролежни. Автор опубликованного контента утверждает, что ее отца в больнице довели до стадии некроза тканей.