Довели пациента до глубоких пролежней и некроза: следственный комитет проверит Эжвинскую больницу
- 10:45 20 сентября
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- Инесса Богатая
Следственный комитет Коми заинтересовался инцидентом с пожилым мужчиной в эжвинской больнице в Сыктывкаре. Надзорный орган начал процессуальную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Отметим, что недавно в социальных сетях появилась информация о плохом уходе за пациентом в городской больнице Эжвинского района столицы Коми. В опубликованном видео заметно, что у мужчины образовались глубокие пролежни. Автор опубликованного контента утверждает, что ее отца в больнице довели до стадии некроза тканей.
"Он лежачий пациент, и, как оказалось, за ним плохо ухаживали в медицинском учреждении, а родственникам не сообщили о его состоянии. Заведующая отделением Эжвинской больницы хотела выгнать меня из палаты, в которой лежал мой отец, " — сообщила родственница изданию "Комиинформ".
В связи с публикацией следственными органами СК РФ по Республике Коми проводится процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят все обстоятельства происшествия и дадут им правовую оценку.