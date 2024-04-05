Стало известно, что помогло спасти часть сгоревшей школы в селе Грива
- 17:15 5 апреля
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- Елизавета Петрова
В феврале пожар уничтожил помещения школы в селе Грива Койгородского района, где учатся 1-9-е классы. Уроки сейчас проходят в сохранившейся части здания, а потом они будут в новом объекте, совмещенном с детским садом.
Чудом удалось спасти и восстановить часть здания, об этом было объявлено на пресс-конференции министра образования Коми, Натальи Якимовой, которая состоялась 5 апреля.
Якимова подчеркнула, что благодаря сотрудничеству с МЧС по Коми удалось предотвратить полную гибель школьного здания. В результате согласованных мер, конструкции здания были усилены, а также установлена противопожарная стена.
Если бы не рекомендации и помощь спасателей, школа была бы полностью уничтожена, но благодаря этой стене удалось спасти вторую половину здания. Наталья Якимова отметила, что в настоящее время, дети продолжают обучаться в тех помещениях, которые удалось сохранить.
Также, полностью сохранились спортзал и большая часть кабинетов, нежелательный огонь не затронул их. В ближайшее время, зданию планируется косметический ремонт, а также замена проводки.
Однако, помимо восстановления части школьного здания, появилось поручение о возведении нового комплекса в селе Грива. Участок земли для строительства уже определен, сейчас идут межевание и составление кадастра.
Ведомство по жилищному строительству и инфраструктуре Коми рассматривает различные проекты для строительства нового объекта, так как возведение школы-детского сада в Гриве является наиболее поместительным и разумным решением.
Напомним, что пожар в школе произошел 6 февраля текущего года. К счастью, пострадавших не было, все сотрудники и 38 учащихся успели быстро покинуть здание до прибытия пожарных. Было установлено, что начался пожар из-за неисправности в электропроводке.
Огонь успел распространиться на пищеблок и производственные помещения, полностью уничтожив часть классов, кабинет труда и столовую со всем оборудованием.