Стало известно, что помогло спасти часть сгоревшей школы в селе Грива

В феврале пожар уничтожил помещения школы в селе Грива Койгородского района, где учатся 1-9-е классы. Уроки сейчас проходят в сохранившейся части здания, а потом они будут в новом объекте, совмещенном с детским садом.

Чудом удалось спасти и восстановить часть здания, об этом было объявлено на пресс-конференции министра образования Коми, Натальи Якимовой, которая состоялась 5 апреля.