В одном из населенных пунктов Коми введен режим повышенной готовности из-за засухи
- 01:00 20 сентября
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- Инесса Богатая
В селе Куратово Сысольского района с 18 сентября введен режим "Повышенная готовность". Об это сообщает "Комиинформ".
Согласно сообщению администрации муниципалитета, это решение было принято из-за периодических перебоев с водоснабжением в населенном пункте.
Как стало известно выяснило издание "Комиинформ", такая ситуация возникла впервые и связана с понижением уровня грунтовых вод. Вода ушла из скважин в Куратово и деревне Заречная.
Добавим, что власти района организовали подвоз воды и запустили насосы, которые подают воду периодически.
Также отметим, что население полностью обеспечено водой, часть жителей получает воду из колодцев.
Напомним, в Воркуте полиция задержала двух наркоторговцев. У них дома обнаружили 25 граммов неизвестного психотропного вещества. Правоохранители выяснили, что злоумышленники собирались распространять запрещенный порошок через "тайники".