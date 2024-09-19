В одном из населенных пунктов Коми введен режим повышенной готовности из-за засухи

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В селе Куратово Сысольского района с 18 сентября введен режим "Повышенная готовность". Об это сообщает "Комиинформ". Согласно сообщению администрации муниципалитета, это решение было принято из-за периодических перебоев с водоснабжением в населенном пункте.

Как стало известно выяснило издание "Комиинформ", такая ситуация возникла впервые и связана с понижением уровня грунтовых вод. Вода ушла из скважин в Куратово и деревне Заречная.

Добавим, что власти района организовали подвоз воды и запустили насосы, которые подают воду периодически.

Также отметим, что население полностью обеспечено водой, часть жителей получает воду из колодцев.