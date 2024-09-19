В Коми полицейские обнаружили у двух жителей Воркуты 25 граммов наркотического порошка

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Воркуте задержали двух местных жителей, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает МВД по Коми.

Согласно предоставленной информации пресс-службы ведомства, женщина 1994 года рождения и ее соучастник 1986 года рождения хранили у себя более 25 граммов наркотического порошка. Они планировали распространять его, организуя тайники-закладки в городе.