В Коми полицейские обнаружили у двух жителей Воркуты 25 граммов наркотического порошка
- 23:20 19 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Воркуте задержали двух местных жителей, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает МВД по Коми.
Согласно предоставленной информации пресс-службы ведомства, женщина 1994 года рождения и ее соучастник 1986 года рождения хранили у себя более 25 граммов наркотического порошка. Они планировали распространять его, организуя тайники-закладки в городе.
При обыске в жилье задержанной оперативники нашли электронные весы и упаковочные материалы для фасовки наркотиков.
Отметим, что следователем возбуждено уголовное дело в отношении задержанных.
Полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.