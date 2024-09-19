В Коми изменится график и схема движения поездов из-за ремонта
- 20:15 19 сентября
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- Инесса Богатая
В сентябре и октябре 2024 года на некоторых пригородных маршрутах в Коми внесут изменения в связи с запланированными ремонтными работами на Северной железной дороге. Об этом сообщает издание "КП".
Согласно сведениям, пассажиров ждут следующие изменения:
С 18 по 30 сентября и с 2 по 30 октября поезд Марков – Кожва-1 отправится на 44 минуты раньше обычного времени, в 5:10, и прибудет на 49 минут раньше, в 11:26.
Поезд Печора – Инта-1 будет отправляться на 35 минут позже, в 6:30, и прибывать на 1 час 27 минут позже, в 9:25.
Поезд Ираель – Печора будет отправляться в 3:41 и прибывать в 6:16.
Пассажиров просят заранее проверять расписание на сайтах sevppk.ru и rzd.ru.
Также напомним, ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры могут вернуть сумму потраченную на дорогу во время отпуска. Опция доступна раз в два года.