В Коми изменится график и схема движения поездов из-за ремонта

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В сентябре и октябре 2024 года на некоторых пригородных маршрутах в Коми внесут изменения в связи с запланированными ремонтными работами на Северной железной дороге. Об этом сообщает издание "КП". Согласно сведениям, пассажиров ждут следующие изменения:

С 18 по 30 сентября и с 2 по 30 октября поезд Марков – Кожва-1 отправится на 44 минуты раньше обычного времени, в 5:10, и прибудет на 49 минут раньше, в 11:26.

Поезд Печора – Инта-1 будет отправляться на 35 минут позже, в 6:30, и прибывать на 1 час 27 минут позже, в 9:25.

Поезд Ираель – Печора будет отправляться в 3:41 и прибывать в 6:16.

Пассажиров просят заранее проверять расписание на сайтах sevppk.ru и rzd.ru.