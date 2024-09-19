В 2024 году более 12 тысяч пенсионер получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно
- 14:30 19 сентября
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- Инесса Богатая
Неработающие пенсионеры, проживающие в северных регионах, имеют возможность обратиться в региональное подразделение Социального фонда Российской Федерации по Республике Коми с целью получения компенсации затрат на проезд к месту отдыха и обратно.
В 2024 году данную программу использовали более 12, 5 тысяч жителей региона, и сумма выплат составила 188 миллионов рублей.
Эта компенсация предоставляется лицам, получающим страховые пенсии по старости или инвалидности. Опция доступна раз в два года. В случае поездки за рубеж потребуется справка о стоимости перелета по территории России. Если использовался личный автомобиль, нужно предоставить паспорт транспортного средства, чеки на топливо, а также справку от ОАО «РЖД» о средней стоимости поездки по аналогичному маршруту на поезде.
Отметим, что заявление вместе с необходимыми документами можно подать через портал «Госуслуги», в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда или в МФЦ.
До поездки компенсация предоставляется в виде специальных талонов на поезд или самолет. Для их получения пенсионеру нужно подать заявление в клиентскую службу или МФЦ за 10 рабочих дней до поездки и обменять талоны на билеты в кассах «РЖД» или у авиаперевозчика. Все вопросы касательно компенсации можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-200-07-66.