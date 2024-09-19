В 2024 году более 12 тысяч пенсионер получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно

Неработающие пенсионеры, проживающие в северных регионах, имеют возможность обратиться в региональное подразделение Социального фонда Российской Федерации по Республике Коми с целью получения компенсации затрат на проезд к месту отдыха и обратно.

В 2024 году данную программу использовали более 12, 5 тысяч жителей региона, и сумма выплат составила 188 миллионов рублей.