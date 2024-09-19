Гострудинспекция Коми выяснила причину отравления нескольких работников на скважине под Интой

Государственная инспекция труда в Коми установила причину отравления сотрудников ООО "Верде", предоставляющего услуги по добыче нефти и природного газа в Интинском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".

Напомним, 10 июля произошла утечка природного газа с содержанием сероводорода в 10 километрах от дороги в Интинском районе. В результате несколько человек были госпитализированы с симптомами отравления.