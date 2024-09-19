Гострудинспекция Коми выяснила причину отравления нескольких работников на скважине под Интой
- 16:00 19 сентября
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- Инесса Богатая
Государственная инспекция труда в Коми установила причину отравления сотрудников ООО "Верде", предоставляющего услуги по добыче нефти и природного газа в Интинском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".
Напомним, 10 июля произошла утечка природного газа с содержанием сероводорода в 10 километрах от дороги в Интинском районе. В результате несколько человек были госпитализированы с симптомами отравления.
По данным Гострудинспекции, основным фактором, приведшим к отравлению, стало отсутствие использования работниками средств индивидуальной защиты.
Комиссия по расследованию квалифицировала инцидент как производственный случай, подлежащий учету и регистрации. В ходе расследования были разработаны меры по предотвращению подобных происшествий в будущем.
Напомним, в столице Коми два 17-летних подростка украли деньги с банковской карты и перевели все на онлайн-казино.