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В Сыктывкаре за кражу с банковской карты осудят двух 17-летних подростков

В Сыктывкаре за кражу с банковской карты осудят двух 17-летних подростков Фото из архива

В Сыктывкаре за кражу средств с банковской карты предстоит судить двух несовершеннолетних. Об этом известил Следственный комитет Республики Коми.

По имеющимся данным, в мае этого года 17-летние юноши через мобильное приложение перевели 50 тысяч рублей с банковского счета пострадавшего на онлайн-казино.

Они полностью признали свою вину. Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд.

Напомним, ранее сообщалось о жители Емвы, который создал профиль своей бывшей девушки в социальной сети и разместил там ее интимные фотографии. Злоумышленник указал точную дату рождения пострадавшей, что позволило ей быть идентифицированной. Злоумышленник признал свою вину. Ему грозит 80 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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