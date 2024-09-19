В Сыктывкаре за кражу с банковской карты осудят двух 17-летних подростков
- 11:45 19 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре за кражу средств с банковской карты предстоит судить двух несовершеннолетних. Об этом известил Следственный комитет Республики Коми.
По имеющимся данным, в мае этого года 17-летние юноши через мобильное приложение перевели 50 тысяч рублей с банковского счета пострадавшего на онлайн-казино.
Они полностью признали свою вину. Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд.
Напомним, ранее сообщалось о жители Емвы, который создал профиль своей бывшей девушки в социальной сети и разместил там ее интимные фотографии. Злоумышленник указал точную дату рождения пострадавшей, что позволило ей быть идентифицированной. Злоумышленник признал свою вину. Ему грозит 80 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.