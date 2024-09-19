В Сыктывкаре за кражу с банковской карты осудят двух 17-летних подростков

В Сыктывкаре за кражу средств с банковской карты предстоит судить двух несовершеннолетних. Об этом известил Следственный комитет Республики Коми.

По имеющимся данным, в мае этого года 17-летние юноши через мобильное приложение перевели 50 тысяч рублей с банковского счета пострадавшего на онлайн-казино.