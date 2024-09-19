В Коми мужчина создал страницу в соцсети своей экс-девушки и залил туда ее интимные фотографии
- 10:45 19 сентября
- 16+
- Инесса Богатая
Мужчина из Емвы привлечен к уголовной ответственности за распространение информации о своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Как следует из сообщения ведомства, в мае 2024 года мужчина, используя свой телефон, создал страницу на социальной сети "ВКонтакте" на имя и фамилию своей экс-девушки. На этой странице он разместил несколько её фотографий, в том числе интимного характера.
Кроме того, мужчина из Емвы указал на странице подлинную дату рождения девушки, что позволило пользователям соцсети определить, что на интимных снимках изображена именно она.
Этими действиями он существенно нарушил права бывшей подруги на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных. Мужчина полностью признал свою вину.
Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств и положительные характеристики подсудимого, суд приговорил его к 80 часам обязательных работ.
Приговор пока не вступил в законную силу.