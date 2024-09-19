В Коми мужчина создал страницу в соцсети своей экс-девушки и залил туда ее интимные фотографии

Мужчина из Емвы привлечен к уголовной ответственности за распространение информации о своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Как следует из сообщения ведомства, в мае 2024 года мужчина, используя свой телефон, создал страницу на социальной сети "ВКонтакте" на имя и фамилию своей экс-девушки. На этой странице он разместил несколько её фотографий, в том числе интимного характера.