В Сыктывкаре иномарка сбила велосипедиста

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием Volkswagen и велосипедиста. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.

Как следует из материалов Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, дорожный инцидент зафиксировали вчера, 18 сентября, около половины шестого вечера. 40-летний автовладелец, находившийся за рулем Volkswagen Polo, осуществляя разворот у дома по адресу Ленина 84, не уступил приоритет на дороге и допустил наезд на велосипедиста. Последний двигался в попутном направлении по улице Ленина, следуя от улицы Пушкина в сторону улицы Домны Каликовой.