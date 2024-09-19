В Сыктывкаре иномарка сбила велосипедиста
- 11:20 19 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре произошло ДТП с участием Volkswagen и велосипедиста. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, дорожный инцидент зафиксировали вчера, 18 сентября, около половины шестого вечера. 40-летний автовладелец, находившийся за рулем Volkswagen Polo, осуществляя разворот у дома по адресу Ленина 84, не уступил приоритет на дороге и допустил наезд на велосипедиста. Последний двигался в попутном направлении по улице Ленина, следуя от улицы Пушкина в сторону улицы Домны Каликовой.
Вследствие происшествия 38-летний велосипедист получил травмы, включая перелом левой локтевой кости, а также многочисленные ссадины на конечностях и спине. Госпитализация пострадавшего не потребовалась.
Напомним, ранее в столице Коми в один день под колеса авто попали сразу два велосипедиста. Причем старшему из них было 57 лет, а младшему 7 лет. Пострадавшие отделались незначительными травмами, потому госпитализация не потребовалась.