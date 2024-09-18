Жителя Воркуты обвиняют в публичных призывах к терроризму и экстремизму

Против жителя Заполярья возбудили уголовное дело за публичные призыву к терроризму и экстремизму. Мужчина публиковал посты в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Коми.

Так, по информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что подозреваемый выложил в открытый доступ тексты, поддерживающие деятельность запрещенной в России террористической организации, а также призывы к насилию против российских военных.