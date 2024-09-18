Жителя Воркуты обвиняют в публичных призывах к терроризму и экстремизму
- 23:20 18 сентября
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- Инесса Богатая
Против жителя Заполярья возбудили уголовное дело за публичные призыву к терроризму и экстремизму. Мужчина публиковал посты в соцсетях. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Коми.
Так, по информации ведомства, правоохранительные органы выяснили, что подозреваемый выложил в открытый доступ тексты, поддерживающие деятельность запрещенной в России террористической организации, а также призывы к насилию против российских военных.
На данный момент сотрудники УФСБ проводят мероприятия и следственные действия для подтверждения правонарушений фигуранта, включая проверку его возможных связей с украинскими спецслужбами и националистами.
Напомним, в Ухте сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу на отечественном автомобиле с 50 граммами гашиша. Мужчина сел за руль буду в пьяном состоянии. Ему грозит до 10 лет рюрьмы.