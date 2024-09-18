В Коми полицейские задержали пьяного водителя с 50 граммами наркотиков

Фото МВД по Коми

В Ухте сотрудники полиции остановили машину с наркотиками 19-летнего молодого человека. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми. По информации ведомства, во время патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на отечественный автомобиль, который двигался по узким грунтовым дорогам. Полицейские остановили машину для проверки. За рулем был 19-летний местный житель с признаками опьянения, ранее имеющий судимость. На заднем сиденье автомобиля сотрудники заметили сверток с неустановленным веществом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали водителя и изъяли из автомобиля полимерный пакет, который был отправлен на экспертизу. Результаты показали, что в пакете содержался гашиш, общая масса которого составляла около 50 граммов.

На допросе задержанный пояснил, что купил наркотики в интернет-магазине для личного пользования и нашел их в тайнике в лесу на окраине города.

Против задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех участников преступления.