Как не потеряться в городе?

В Сыктывкаре реализуется проект, направленный на помощь студентам, которые переехали в другой город и столкнулись с трудностями адаптации. В рамках проекта первокурсники учатся активно взаимодействовать с городской средой.

«Переезд в другой город часто сопровождается стрессом и чувством одиночества, поэтому важно создать условия, которые помогут молодым людям не только освоиться, но и полюбить новое место. Сыктывкар — это город с богатой историей и культурным наследием. Но иногородние студенты могут чувствовать себя изолированными. Задача проекта – познакомить с культурными местами и помочь найти новых друзей», — говорит руководитель проекта Екатерина Канева.



Знакомиться с городом и его интересными местами студентам помогает исторический квест «Наследие купцов Усть-Сысольска», подготовленный в сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики Коми. Его участниками в этом году стали студенты четырех вузов и колледжей Сыктывкара. Одним из партнеров проекта выступил Национальный музей Республики Коми – его специалисты провели уже две экскурсии по исторической части города. Экскурсоводы рассказывают ребятам о том, какие магазины и культурные учреждения были на месте тех или иных зданий, как выглядели улицы города раньше.