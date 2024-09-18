Как не потеряться в городе?
- 10:13 18 сентября
- 6+
- Александра Клюенкова
В Сыктывкаре реализуется проект, направленный на помощь студентам, которые переехали в другой город и столкнулись с трудностями адаптации. В рамках проекта первокурсники учатся активно взаимодействовать с городской средой.
«Переезд в другой город часто сопровождается стрессом и чувством одиночества, поэтому важно создать условия, которые помогут молодым людям не только освоиться, но и полюбить новое место. Сыктывкар — это город с богатой историей и культурным наследием. Но иногородние студенты могут чувствовать себя изолированными. Задача проекта – познакомить с культурными местами и помочь найти новых друзей», — говорит руководитель проекта Екатерина Канева.
Знакомиться с городом и его интересными местами студентам помогает исторический квест «Наследие купцов Усть-Сысольска», подготовленный в сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики Коми. Его участниками в этом году стали студенты четырех вузов и колледжей Сыктывкара. Одним из партнеров проекта выступил Национальный музей Республики Коми – его специалисты провели уже две экскурсии по исторической части города. Экскурсоводы рассказывают ребятам о том, какие магазины и культурные учреждения были на месте тех или иных зданий, как выглядели улицы города раньше.
«Такая «живая» история, безусловно привлекает внимание, мотивирует участников экскурсий узнавать дополнительную информацию, ни раз мы наблюдали не поддельный интерес со стороны студентов. Они начинали «гуглить», задавать вопросы экскурсоводам, делиться положительной оценкой от услышанного», — говорит PR-специалист проекта Светлана Алексеева.
Не все могут выйти на долгую прогулку для изучения города, а кому-то комфортнее сперва познакомится с пространством Сыктывкара удаленно, поэтому была разработана очень востребованная образовательными учреждениями виртуальная прогулка «Сыктывкар, я тебя знаю!», которая позволяет изучить город, не выходя из учебной аудитории.
Интересной формой взаимодействия с молодежной аудиторией стал подкаст «Потеряться в городе». Студенты-старшекурсники, которые уже освоились в Сыктывкаре, рассказывают о своих первых впечатлениях от города, о том, как они преодолевали свои страхи и что им в этом помогло.
В социальной сети ВКонтакте создана группа проекта – «Потеряться в городе», где студенты могут делиться впечатлениями, находить информацию о предстоящих событиях, задавать вопросы, участвовать во флешмобах и слушать подкасты. Благодаря онлайн платформе, стало возможно оперативно решать поступающие вопросы и реагировать на запросы аудитории.
В будущем авторы проекта планируют расширить формат мероприятий и привлечь участников разных возрастных групп. Учитывая возросший интерес к проекту со стороны людей, не относящихся к студенческой среде, было решено разработать программу по адаптации и изучению города для всех желающих. Такой подход поможет не только популяризировать историю Сыктывкара, но и привлечь новых читателей и партнеров в библиотеку. Многие форматы проекта будут изменены и адаптированы к современным тенденциям. Например, подкаст «Потеряться в городе» будет переведен в видеоформат, что позволит привлечь больше внимания к проекту.
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Проект «Адаптация первокурсников в городской среде Сыктывкара» стал победителем конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты» в номинации "Ты не один". Его цель – поддержать иногородних студентов в процессе адаптации – познакомить их с культурными местами, мероприятиями и возможностями для самореализации.
Реклама ФЛ Канева Е. А.