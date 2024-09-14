Wildberries вернет деньги за ошибочную обратную доставку пользователям

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Масштабный маркетплейс Wildberries устранил проблему, связанное с ошибочной отменой заказов. Это привело к возврату средств за неподтвержденную обратную доставку. Об этом пишут РИА Новости. "Мы оперативно устранили причину ошибочной отмены заказов для ряда наших пользователей. Теперь статусы заказов начали обновляться на корректные. Покупатели будут уведомлены о возможности получить свои товары в ожидаемые сроки. Деньги за неверно произведенную обратную доставку уже возвращаются нашим клиентам." - Сказали в компании.

Ранее мы писали, что часть пользователей столкнулась с неожиданной отменой своих заказов до истечения оговоренного срока. Это вызвало волну недовольства среди клиентов, которые ожидали свои заказы в назначенные сроки.

Для решения этой проблемы Wildberries провела тщательную проверку и выявила источник ошибки. Теперь компания прилагает все усилия, чтобы подобных инцидентов больше не было. Покупатели могут быть уверены в надежности и оперативности работы сервиса.