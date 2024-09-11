В Сосногорске хозяйская собака напала на пенсионерку и прокусила ей руку насквозь

Сосногорцы утверждают, что это хозяйский пес по кличке Хан, который привязался к "собачьей свадьбе" и уже не первый день бродит по району. Его поведение непредсказуемо: он может играть с детьми на детской площадке, а затем внезапно нападать на прохожих. Есть и другие пострадавшие. Собака укусила мужчину, пытавшегося вывести её из магазина, а сегодня она бросилась на ребенка у школьных ворот. Мальчика спасла женщина, которая также вела своего ребенка в школу и случайно оказалась рядом.