В Сосногорске хозяйская собака напала на пенсионерку и прокусила ей руку насквозь
- 20:45 11 сентября
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- Инесса Богатая
В Сосногорске наводит тревогу пес, сбежавший от своего владельца, вызывая панику среди местных жителей. Сообщения о нападениях животного поступают в муниципальную администрацию.
Об этом пишет "Комиинформ" со ссылкой на городскую мэрию.
Отмечено, что вчера в 6 микрорайоне пес прокусил руку пожилой женщине насквозь. Пострадавшую госпитализировали, и врачам пришлось накладывать швы на обе стороны раны. На место инцидента прибыла полиция, участковый составил протокол.
Сосногорцы утверждают, что это хозяйский пес по кличке Хан, который привязался к "собачьей свадьбе" и уже не первый день бродит по району. Его поведение непредсказуемо: он может играть с детьми на детской площадке, а затем внезапно нападать на прохожих. Есть и другие пострадавшие. Собака укусила мужчину, пытавшегося вывести её из магазина, а сегодня она бросилась на ребенка у школьных ворот. Мальчика спасла женщина, которая также вела своего ребенка в школу и случайно оказалась рядом.
Администрация Сосногорска сообщила, что заявка на отлов этого пса передана подрядчику. Специалист из Управления ЖКХ подтвердила, что у собаки действительно есть владелец. В любом случае будут предприняты меры для её отлова и установления владельца.