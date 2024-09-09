"Летучую чуть не убили": Шоу "Ревизорро" закрылся из-за нападения в Сыктывкаре

Продюсер телепрограммы «Ревизорро» Николай Картозия в беседе на YouTube-канале Надежды Стрелец сообщил, что 45-летняя ведущая Елена Летучая стойко выдерживала агрессивное поведение владельцев и сотрудников заведений, которые она посещала в рамках шоу.

Тем не менее, это оставило след на ее ментальном здоровье. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

"В течение двух лет она посещала различные заведения, где на нее нападали пьяные люди с ножами, пытались ранить, бросали ножи и сковородки. Она достойно справлялась со всеми трудностями. Однако последний инцидент в Сыктывкаре, где их едва не убили, спровоцировал у нее панические атаки. Это привело к закрытию проекта", – рассказал он.

Однако у Елены Летучей другое мнение по этому поводу. Она утверждает, что ушла из проекта не столько из-за случая в Сыктывкаре, сколько из-за утечки информации от съемочной группы о будущих местах их проверок.