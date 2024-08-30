В Коми оштрафовали на 50 тысяч рублей микрокредитную компанию за угрозы клиентке
- 17:30 30 августа
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- Инесса Богатая
В Печоре микрофинансовую организацию привлекли к ответственности за телефонные угрозы. Подробнее о произошедшем сообщили в УФССП Коми.
Согласно данным ведомства, местная жительница взяла в долг деньги у компании, выплатила часть суммы и хотела продлить договор, но офис в городе закрылся. После этого, кредиторы начали звонить должнице и угрожать ей. Недобросовестные сотрудники компании грозились раскрыть долг жительницы Печоры всем ее знакомым и передать его коллекторам для принятия своих мер.
В итоге женщина обратилась в полицию. В результате, на компанию составили административный протокол и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Напомним, житель Заполярья стал жертвой интернет-аферистов. Мужчина хотел приумножить свой доход, но в итоге потерял более шести миллионов рублей.