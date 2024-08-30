Стало известно о гибели трех бойцов из Коми в зоне СВО
- 08:30 30 августа
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- Татьяна Зубова
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели трех военнослужащих из Коми в зоне СВО.
Речь идет об Алексее Мухине, Алексее Коротаеве и Сергее Сметанине.
Алексей Мухин родился в городе Канаш Чувашской АССР. До призыва на фронт он жил и трудился в поселке Жешарт Усть-Вымского района. В бою выполнял поставленные задачи в должности стрелка мотострелкового отделения.
Алексей Коротаев родился в селе Фанерник Костромской области. Позднее переехал в Инту. В зоне СВО занимал должность водителя-радиотелефониста автомобильного отделения медицинской роты.
Сергей Сметанин - уроженец Ухты. В бою военный получил ранения и попал в госпиталь имени Н.Н. Бурденко. Медики боролись за жизнь мужчины, но спустя время он умер. Сергей Сметанин удостоен ордена Мужества посмертно.
Напомним, ранее в Коми прибыли две шагающие инвалидные коляски для бойцов, вернувшихся с зоны СВО. Кроме этого, в Москву на рассмотрение отправлены документы на получение ещё шести средств для передвижения.