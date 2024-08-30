Стало известно о гибели трех бойцов из Коми в зоне СВО

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели трех военнослужащих из Коми в зоне СВО. Речь идет об Алексее Мухине, Алексее Коротаеве и Сергее Сметанине.

Алексей Мухин родился в городе Канаш Чувашской АССР. До призыва на фронт он жил и трудился в поселке Жешарт Усть-Вымского района. В бою выполнял поставленные задачи в должности стрелка мотострелкового отделения.

Алексей Коротаев родился в селе Фанерник Костромской области. Позднее переехал в Инту. В зоне СВО занимал должность водителя-радиотелефониста автомобильного отделения медицинской роты.

Сергей Сметанин - уроженец Ухты. В бою военный получил ранения и попал в госпиталь имени Н.Н. Бурденко. Медики боролись за жизнь мужчины, но спустя время он умер. Сергей Сметанин удостоен ордена Мужества посмертно.