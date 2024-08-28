Туман, грозы и прохладный порывистый ветер: погода в Коми 28 августа

28 августа в Республике Коми ожидается переменная облачность, при этом местами синоптики сообщают о вероятности кратковременных дождей. На юге региона днем пройдут умеренные дожди, возможны грозы. Ночью и ранним утром в некоторых районах может опуститься туман. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельные дневные часы возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура в ночное время составит +8…+13°C, дневные часы порадуют теплом - ожидается от +16 до +21°C. В Сыктывкаре сегодня также переменная облачность, кроме этого, прогнозируется кратковременный мелкий дождь. Ночью и в предутренние часы ветер будет западным, северо-западным с силой 1-5 м/с, а днем усилится до 6-11 метров в секунду. Температура в ночное время составит +10…+12°C, а в течение дня поднимется до +18…+20°C.