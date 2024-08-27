Сыктывкарцы смогут бесплатно посмотреть фильм Бориса Корчевникова

По информации организаторов, картина рассказывает о судьбе двух женщин — матери и дочери, сталкивающихся с трудным выбором — сделать аборт или сохранить ребенка. Это дебютный полнометражный фильм телеканала "Спас".

В Сыктывкаре пройдет встреча с известным российским журналистом Борисом Корчевниковым. Вице-президент Фонда православного телевидения и генеральный директор телеканала "Спас" представит картину "Мамино письмо", в создании которой принимал участие.

Отметим, что мероприятие пройдет 30 августа в Национальной библиотеке Коми. Фильм покажут бесплатно, в сопровождении беседы с журналистом, в ходе которой можно будет обсудить поднятые в фильме вопросы и узнать больше о его карьерном пути и личных переживаниях.