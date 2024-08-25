В Сыктывкар приедет знаменитый журналист

Фото из телеграм-канала Бориса Корчевникова

Сыктывкар посетит ведущий программ «Хочу верить!», медиаменеджер, журналист и общественный деятель Борис Корчевников. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба. В Республику Коми из самой столицы России прибывает вице-президент Фонда православного телевидения и генеральный директор популярного, общественного православного телеканала «Спас» - знаменитый журналист Борис Корчевников.

Событие состоится 30 августа в стенах Национальной библиотеки в Сыктывкаре. Зрителей ждет эксклюзивный показ фильма «Мамино письмо», который стал первой полнометражной работой телеканала «Спас». Фильм затрагивает глубоко эмоциональную и важную тему абортов. В центре сюжета оказалась трогательная и проникающая в самое сердце история матери и дочери, которые одновременно сталкиваются с непростым выбором: дарить ли жизнь новому малышу…