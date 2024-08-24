Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Молодёжная библиотека Коми получила грант

Молодёжная библиотека Коми получила грантФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Проект библиотекарей Республики Коми завоевал победу в федеральном конкурсе грантов. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

Ранее мы писали, что в Молодёжной библиотеке Коми реализуется уникальная инициатива под названием «Послушай, Луша». Суть проекта заключается в том, что ребята посещают библиотеку и читают книги вслух собаке по кличке Лукерья, которая является питомицей одной из сотрудниц этого учреждения.

Этот необычный проект не просто помогает юным горожанам в совершенствовании выразительного чтения и в привитии любви к бумажным книгам, но и способствует воспитанию заботливого отношения к домашним животным. Многие из участников, привязавшись к Луше, убедили своих родителей завести дома собак.

Проект «Послушай, Луша! Читаем вслух вместе с собакой» одержал победу в конкурсе «Вектор твоего будущего», организованном благотворительным Фондом «ВТБ-Страна».  С помощью полученного гранта библиотека смогла пополнить свой фонд на пятьдесят новых книг для подростков.

...

  • 0

Популярное

Последние новости