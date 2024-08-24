Молодёжная библиотека Коми получила грант
- 20:45 24 августа
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- Анастасия Амелькина
Проект библиотекарей Республики Коми завоевал победу в федеральном конкурсе грантов. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.
Ранее мы писали, что в Молодёжной библиотеке Коми реализуется уникальная инициатива под названием «Послушай, Луша». Суть проекта заключается в том, что ребята посещают библиотеку и читают книги вслух собаке по кличке Лукерья, которая является питомицей одной из сотрудниц этого учреждения.
Этот необычный проект не просто помогает юным горожанам в совершенствовании выразительного чтения и в привитии любви к бумажным книгам, но и способствует воспитанию заботливого отношения к домашним животным. Многие из участников, привязавшись к Луше, убедили своих родителей завести дома собак.
Проект «Послушай, Луша! Читаем вслух вместе с собакой» одержал победу в конкурсе «Вектор твоего будущего», организованном благотворительным Фондом «ВТБ-Страна». С помощью полученного гранта библиотека смогла пополнить свой фонд на пятьдесят новых книг для подростков.