Молодёжная библиотека Коми получила грант

Проект библиотекарей Республики Коми завоевал победу в федеральном конкурсе грантов. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава региона Владимир Уйба.

Ранее мы писали, что в Молодёжной библиотеке Коми реализуется уникальная инициатива под названием «Послушай, Луша». Суть проекта заключается в том, что ребята посещают библиотеку и читают книги вслух собаке по кличке Лукерья, которая является питомицей одной из сотрудниц этого учреждения.