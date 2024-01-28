В Коми привить детям любовь к чтению помогает собака Луша
- 11:27 28 января
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Молодёжной библиотеке Коми дети могут не только почитать любимые книги, но и увидеть питомца, который уже так полюбился жителям Сыктывкара. Об этом рассказала администрация столицы региона.
В Молодёжной библиотеке Республики появился довольно необычный проект “Послушай, Луша”. Собака Лукерья – домашняя любимица сотрудницы учреждения. Уже на протяжении полугода она находится в библиотеке и помогает многим ребятам преодолеть стеснение во время чтения перед публикой. Луша прививает детям любовь к литературе, на её счету уже 800 книг. Лидером среди произведений стала книга русского писателя Андрея Усачёва “Умная собачка Соня”. Помимо библиотеки Лукерья вместе с хозяйкой посещает детские дома.
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