В Коми привить детям любовь к чтению помогает собака Луша

В Молодёжной библиотеке Коми дети могут не только почитать любимые книги, но и увидеть питомца, который уже так полюбился жителям Сыктывкара. Об этом рассказала администрация столицы региона.

В Молодёжной библиотеке Республики появился довольно необычный проект “Послушай, Луша”. Собака Лукерья – домашняя любимица сотрудницы учреждения. Уже на протяжении полугода она находится в библиотеке и помогает многим ребятам преодолеть стеснение во время чтения перед публикой. Луша прививает детям любовь к литературе, на её счету уже 800 книг. Лидером среди произведений стала книга русского писателя Андрея Усачёва “Умная собачка Соня”. Помимо библиотеки Лукерья вместе с хозяйкой посещает детские дома.