В Сыктывкаре мотоциклиста увезли в больницу с открытым переломом
- 01:00 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
Сыктывкарский мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в Lada Kalina. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
23 августа 2024 года около 22:12 в столице региона произошла авария. Водитель Kawasaki 1986 года рождения ехал в сторону Колхозной улицы по улице Маркова. Напротив 25 дома мотоциклист пошёл на обгон и врезался в «Ладу». Автомобиль в этот момент ехал спереди и начал поворачивать налево.
Байкеру диагностировали открытый перелом в области колена правой ноги, а также надколенника и кости правой голени. Мужчину увезли в больницу. В момент аварии сыктывкарец был в мотошлеме. За рулём пострадавший с 2005 года.
Напомним, что в этот день ухтинский байкер тоже попал в больницу. Мужчина наехал на бордюрный камень.