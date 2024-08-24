В Сыктывкаре мотоциклиста увезли в больницу с открытым переломом

Сыктывкарский мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в Lada Kalina. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

23 августа 2024 года около 22:12 в столице региона произошла авария. Водитель Kawasaki 1986 года рождения ехал в сторону Колхозной улицы по улице Маркова. Напротив 25 дома мотоциклист пошёл на обгон и врезался в «Ладу». Автомобиль в этот момент ехал спереди и начал поворачивать налево.