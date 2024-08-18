В ходе СВО погибли два бойца из Коми
- 20:45 18 августа
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- Анастасия Амелькина
Во ходе специальной военной операции геройски пали наши сограждане – рядовой Никита Дмитриевич Добрынин и рядовой Илья Сергеевич Чупров. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Коми Владимир Уйба.
Никита Дмитриевич из Печоры, служил на позиции водителя отделения. Илья Сергеевич из столицы нашего региона, был пулемётчиком-регулировщиком комендантского отделения.
“Наши земляки с честью выполнили воинский и гражданский долг. Они останутся в наших сердцах настоящими героями, истинными патриотами, отдавшими свои жизни за Родину и российский народ”, - пишет Глава Коми.
“Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память и вечный покой воинам Героям, низкий поклон!”-Присоединяются к соболезнованиям в комментариях жители региона.