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Более 233 тысяч жителей Коми получили новые скорости мобильного интернета

Более 233 тысяч жителей Коми получили новые скорости мобильного интернетаФото freepik.com

МегаФон реализовал программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Это позволило на 20% повысить скорость передачи данных и без привлечения дополнительных ресурсов улучшить качество связи в городах и селах республики.

Специалисты проанализировали потребление мобильного трафика в районах Коми и с помощью инструментов big data спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы обновления. Основываясь на этих расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуются расширение ёмкости и установка дополнительного оборудования на базовые станции.

В программу рефарминга сети, которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Республики Коми, c общей численностью жителей более 233 тысяч человек. Инженеры оператора установили дополнительное оборудование на базовых станциях в пяти районах региона: Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Корткеросском, Прилузском. 

Апгрейд также прошел в Ухте, Сосногорске, Микуне и Емве. Модернизация позволила расширить зону покрытия 4G в этих городах, улучшить уровень сигнала в зданиях и увеличить скорость передачи данных. 

«С каждым днем жители Коми все активнее используют интернет, что приводит к увеличению объема скачиваемых данных. Чтобы обеспечить стабильные высокие скорости, МегаФон активно работает над улучшением качества услуг. Мы не только расширяем покрытие в наиболее загруженных районах, но и повышаем эффективность уже существующей инфраструктуры. В рамках программы рефарминга нам удалось улучшить интернет-соединение более, чем в 116 локациях Республики. Модернизация оборудования будет продолжаться на протяжении всего этого года», – отмечает Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.

В текущем году МегаФон также модернизировал сеть в столице Коми Сыктывкаре. Апгрейд прошли более 60 объектов телеком-инфраструктуры, что позволило повысить среднюю скорость передачи данных на треть.
 

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