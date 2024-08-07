Более 233 тысяч жителей Коми получили новые скорости мобильного интернета

МегаФон реализовал программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях 3G, в современный стандарт LTE. Это позволило на 20% повысить скорость передачи данных и без привлечения дополнительных ресурсов улучшить качество связи в городах и селах республики.

Специалисты проанализировали потребление мобильного трафика в районах Коми и с помощью инструментов big data спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы обновления. Основываясь на этих расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуются расширение ёмкости и установка дополнительного оборудования на базовые станции.

В программу рефарминга сети, которая стартовала в начале года, вошли как крупные города, так и небольшие села, поселки и деревни Республики Коми, c общей численностью жителей более 233 тысяч человек. Инженеры оператора установили дополнительное оборудование на базовых станциях в пяти районах региона: Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Корткеросском, Прилузском.

Апгрейд также прошел в Ухте, Сосногорске, Микуне и Емве. Модернизация позволила расширить зону покрытия 4G в этих городах, улучшить уровень сигнала в зданиях и увеличить скорость передачи данных.