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Туман, грозы и дожди: погода в Коми 2 августа

Туман, грозы и дожди: погода в Коми 2 августаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, какой будет погода в Коми завтра, 2 августа. Подробный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.

В этот день на территории региона ожидается переменная облачность. В ночное время в отдельных уголках Коми, а в течение дня по всей республике прогнозируются кратковременные осадки. Кроме этого, синоптики предупредили о грозах в этот день. Ночью и утром установится туман. Ветер подует с северо-востока, его скорость составит около 3-8 метров в секунду, однако при грозовых явлениях порывы могут усилиться до 14 метров в секунду. Ночная температура не превысит +10…+15°C, днем воздух прогреется до +20…+25°C.

В столице Коми завтра также ожидается переменная облачность. В городе пройдет кратковременный дождь, плюс ожидается гроза. В ночные часы и ранним утром город окутает туман. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, при грозах порывы усилятся ло 12 метров в секунду. Ночью прохладно - столбик термометра остановится на отметке +12…+14°C, днем температура поднимется до 20…22°C выше нуля.

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