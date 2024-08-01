Туман, грозы и дожди: погода в Коми 2 августа
- 23:00 1 августа
- 6+
- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми завтра, 2 августа. Подробный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.
В этот день на территории региона ожидается переменная облачность. В ночное время в отдельных уголках Коми, а в течение дня по всей республике прогнозируются кратковременные осадки. Кроме этого, синоптики предупредили о грозах в этот день. Ночью и утром установится туман. Ветер подует с северо-востока, его скорость составит около 3-8 метров в секунду, однако при грозовых явлениях порывы могут усилиться до 14 метров в секунду. Ночная температура не превысит +10…+15°C, днем воздух прогреется до +20…+25°C.
В столице Коми завтра также ожидается переменная облачность. В городе пройдет кратковременный дождь, плюс ожидается гроза. В ночные часы и ранним утром город окутает туман. Ветер северо-восточного направления 3-8 метров в секунду, при грозах порывы усилятся ло 12 метров в секунду. Ночью прохладно - столбик термометра остановится на отметке +12…+14°C, днем температура поднимется до 20…22°C выше нуля.
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