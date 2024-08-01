В Сыктывкаре Toyota влетела в Fiat Punto: травмы получила девушка-водитель легковушки
- 16:30 1 августа
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- Елизавета Петрова
Фото Госавтоинспекции Коми
В Сыктывкаре произошло столкновение двух легковушек. Toyota и Fiat не поделили дорогу. Об этом сообщает БНК.
31 июля около 19:30 мужчина 1988 года рождения, управляя Toyota Dyna, двигался по Малой объездной дороге. Возле дома №33 на улице Петрозаводской он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Fiat Punto, который ехал в том же направлении и поворачивал налево.
В результате аварии пострадала девушка 1993 года рождения, водитель Fiat. Ей диагностировали ушиб головы, но госпитализация не потребовалась. Водитель Toyota имеет водительский опыт с 2006 года.