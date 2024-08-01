В Сыктывкаре Toyota влетела в Fiat Punto: травмы получила девушка-водитель легковушки

В Сыктывкаре произошло столкновение двух легковушек. Toyota и Fiat не поделили дорогу. Об этом сообщает БНК.

31 июля около 19:30 мужчина 1988 года рождения, управляя Toyota Dyna, двигался по Малой объездной дороге. Возле дома №33 на улице Петрозаводской он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Fiat Punto, который ехал в том же направлении и поворачивал налево.