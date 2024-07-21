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В Коми жителя Узбекистана оштрафовали и депортировали из России

В Коми жителя Узбекистана оштрафовали и депортировали из РоссииФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Республике Коми жителя Узбекистана депортировали из России из-за нарушения правил въезда и пребывания. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Иностранец прибыл в Сочи 9 апреля с целью трудоустройства, но не прошел обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, что является нарушением закона. Также он не оформил необходимые документы для работы в России. Иностранец находился в нашей стране 94 дня, что также нарушает законодательство.

Суд наложил на него штраф в размере 2000 рублей и постановил выдворить мужчину за пределы России.

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