В Коми жителя Узбекистана оштрафовали и депортировали из России

В Республике Коми жителя Узбекистана депортировали из России из-за нарушения правил въезда и пребывания. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Иностранец прибыл в Сочи 9 апреля с целью трудоустройства, но не прошел обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, что является нарушением закона. Также он не оформил необходимые документы для работы в России. Иностранец находился в нашей стране 94 дня, что также нарушает законодательство.