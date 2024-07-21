В Коми жителя Узбекистана оштрафовали и депортировали из России
- 19:13 21 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Республике Коми жителя Узбекистана депортировали из России из-за нарушения правил въезда и пребывания. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Иностранец прибыл в Сочи 9 апреля с целью трудоустройства, но не прошел обязательные процедуры дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, что является нарушением закона. Также он не оформил необходимые документы для работы в России. Иностранец находился в нашей стране 94 дня, что также нарушает законодательство.
Суд наложил на него штраф в размере 2000 рублей и постановил выдворить мужчину за пределы России.
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