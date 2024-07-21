Пенсии повысятся: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ

Возраст: Женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Полный переход на эти возрастные рамки завершится к 2028 году, сейчас продолжается переходный период.

Трудовой стаж: В 2023 году минимальный необходимый стаж для выхода на пенсию составлял 14 лет. В 2024 году этот показатель увеличится до 15 лет.