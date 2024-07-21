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Пенсии повысятся: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ

Пенсии повысятся: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ

В результате подписания нового указа, Пенсионный фонд России объявил о предстоящем увеличении пенсий для пожилых граждан.

С 2024 года размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 18 521 рубля. Это решение вызвало значительное обсуждение среди населения.

Новые условия для получения страховой пенсии:

  • Возраст: Женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Полный переход на эти возрастные рамки завершится к 2028 году, сейчас продолжается переходный период.

  • Трудовой стаж: В 2023 году минимальный необходимый стаж для выхода на пенсию составлял 14 лет. В 2024 году этот показатель увеличится до 15 лет.

  • Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): В 2023 году требовалось иметь ИПК в размере 25,8 баллов для выхода на пенсию. В 2024 году данный показатель поднимется до 28,2 баллов.

Эти изменения направлены на улучшение уровня жизни пенсионеров и обеспечение более справедливого распределения социальных льгот.

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