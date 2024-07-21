Всех, у кого есть колодец на земельном участке, предупредили о новых жестких правилах: придется заплатить штраф
- 15:17 21 июля
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- Служба новостей
В России существуют нормы, которые важно учитывать садоводам, решившим обзавестись собственным колодцем или скважиной. В этом вопросе проконсультировали специалисты портала «Объясняем.рф», сообщает PRIMPRESS.
Согласно действующему законодательству, запрет на бурение скважины и обустройство колодца отсутствует. Однако есть определённые ограничения, нарушение которых грозит штрафами. Так, глубина колодца или скважины на дачном участке не должна превышать пяти метров. Также недопустимо, чтобы колодец достиг уровня грунтовых вод. Использовать воду разрешается исключительно для личных нужд, и допустимый объём использования воды не должен превышать 100 кубометров в сутки.
Кроме того, самостоятельное создание артезианской скважины на дачном участке запрещено. Для этого необходимо обратиться к лицензированной организации. Нарушение данного требования может быть наказано штрафом в размере до пяти тысяч рублей.
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