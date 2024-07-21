"С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера": новая льгота вводится с 22 июля
- 12:06 21 июля
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С середины лета пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. Начиная с 22 июля, стартует программа, которая предоставляет пожилым людям возможность получить бесплатные дрова.
Эта инициатива была анонсирована пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, сообщает Primpress. Киреева подчеркнула, что эта мера станет приятным подспорьем для российских граждан старшего возраста в различных регионах страны. В рамках благотворительных программ для пенсионеров будет организована бесплатная раздача дров.
"Хотя может показаться, что летом дрова не так актуальны, во многих деревенских домах все еще используется печное отопление. К тому же, уже в середине лета многие начинают готовиться к осенне-зимнему сезону, пополняя запасы топлива. Поэтому эта помощь будет весьма востребованной", – отметила Киреева.
Эта программа начнет функционировать в различных регионах, включая Краснодарский край и Тверскую область. Особенное внимание будет уделено пожилым людям с низкими доходами, однако воспользоваться льготой смогут все пенсионеры. Дрова будут доставляться прямо к домам нуждающихся начиная с 22 июля. Если благотворительным организациям неизвестны конкретные данные о гражданах, нуждающихся в помощи, можно будет подать заявку на получение дров, сообщает progoroduhta.ru.
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