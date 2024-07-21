"С понедельника будет бесплатно для любого пенсионера": новая льгота вводится с 22 июля

С середины лета пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. Начиная с 22 июля, стартует программа, которая предоставляет пожилым людям возможность получить бесплатные дрова.

Эта инициатива была анонсирована пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, сообщает Primpress. Киреева подчеркнула, что эта мера станет приятным подспорьем для российских граждан старшего возраста в различных регионах страны. В рамках благотворительных программ для пенсионеров будет организована бесплатная раздача дров.