В Ухте отключат горячую воду
- 08:15 21 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте пройдёт плановое отключение горячей воды. Об этом сообщает филиал "Коми" Группы "Т Плюс".
С 22 по 26 июля 2024 года в Ухте пройдут испытания теплосетей. Из-за этого в ряде адресов города будет отключено горячее водоснабжение. В список вошли следующие 5 улиц:
Дом №27 на улице Бушуева;
Дом №23а на проспекте Космонавтов;
22 и 26 дома на Юбилейной улице;
Дома №15, 17, 19,19а, 22/12, 24 на улице 30 лет Октября;
Дома №1, 7, 9, 11, 15, 25 на улице Сенюкова.
Напомним, что с 22 июля также прекратят подачу горячей воды в Сыктывкаре. Там отключение продлится до 4 августа. В список вошли 32 улицы столицы Коми. На некоторых из них воды не будет всего в паре домов, а где-то работы коснутся десятка зданий.