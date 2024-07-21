В Ухте отключат горячую воду

С 22 по 26 июля 2024 года в Ухте пройдут испытания теплосетей. Из-за этого в ряде адресов города будет отключено горячее водоснабжение. В список вошли следующие 5 улиц:

Напомним, что с 22 июля также прекратят подачу горячей воды в Сыктывкаре. Там отключение продлится до 4 августа. В список вошли 32 улицы столицы Коми. На некоторых из них воды не будет всего в паре домов, а где-то работы коснутся десятка зданий.